【FIFAワールドカップ2026】パナマ代表 0ー2 イングランド代表（日本時間6月28日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）【映像】衝撃の神ムーブ＆芸術的ヘッド弾（実際の映像）イングランド代表FWハリー・ケインが、母国のレジェンドを超える新記録を樹立。DFの死角に入り込む“半歩先”の動きから生まれたヘディング弾に、ファンが沸いた。イングランドは日本時間6月28日、FIFAワールドカップ2026のグループL第3節で