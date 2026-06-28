メ～テレ（名古屋テレビ） 台風の接近から一夜明けましたが、名古屋などで再び雨が降りだしています。 名古屋・栄では27日午前、傘を差す多くの人の姿が見られました。 東海地方では、梅雨前線と台風7号、8号の接近の影響で24日から27日にかけて断続的に雨が降り続き、4日間の降水量は三重県の尾鷲で330.0mm、岐阜県の揖斐川で273.5mm、名古屋でも137.0mmに達しています。 雨は27日の夜にはやみましたが、28日