メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市清見町の公園でスイレンの花が見頃を迎えています。 高山市清見町の大谷しだれ桜公園の池には、200株ほどのスイレンが植えられています。 今年は少し早く今月上旬から咲き始め、今が見ごろとなっています。 また、この公園では、ハナショウブも見ごろで、訪れた人は2種類の花を同時に楽しんでいました。 スイレンは朝早い時間や夕方だと花が閉じているため、午前9時こ