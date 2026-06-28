28日午前8時ごろ、山形県鶴岡市中山の農作業小屋でクマ1頭(体長1.0m・成獣)が目撃されました。小屋にあるコメを食べていたということです。市や警察によりますと、クマはその後現場から移動し、新たな目撃情報はないということです。