生成ＡＩ（人工知能）を用いて身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」を作成したとして、千葉県警サイバー犯罪対策課は２４日、大津市の会社員の男（１９）を不正指令電磁的記録作成の疑いで逮捕した。捜査関係者によると、男は２月、自宅のパソコンで、ランサムウェアを作成した疑い。対話型生成ＡＩを使って作成したとみている。男は逮捕前の任意の調べに対し、昨年９月にアサヒグループホールディングスがランサムウェア