NHK・Eテレ「おかあさんといっしょ」9代目うたのお兄さんとして知られる杉田あきひろ（61）が28日、Xを更新。20日に老衰のため、91歳で死去した美輪明宏（みわ・あきひろ）さんをしのんだ。杉田は「偉大なシンガーである美輪明宏さんの訃報に驚き、悲しんでいます」と心境を明かし「僕は美輪さんに2度お会いしているんですが。1990年にまだペーペーだった僕が出演した片岡鶴太郎さん主演の舞台『遊びをせんとや生まれけむ』のゲネ