今年の平和記念式典でこども代表が読み上げる「平和への誓い」の内容を考える会議が２７日に広島市内で開かれました。 会議にはこどもピースサミットの作文で１万人を超える応募の中から選ばれた広島市内の小学生２０人が参加しました。 「何を伝えたいか」をテーマに話し合い「脅かされてはならない命の重み」や「互いに寄り添いあう」などアイデアを出し合いました。 こども代表 高須小学校 柿崎由宇さん「皆