滋賀県彦根市は６月２８日、彦根城の内堀沿いにある石垣の一部が崩落しているのが見つかったと発表しました。 台風７号と８号による大雨の影響とみられています。 彦根市の文化財課によりますと、彦根城の内堀沿いにある「米蔵水門石垣」と呼ばれる部分が幅６．５ｍ、奥行き２．７ｍ、高さ２．５ｍに渡って崩れたということです。 ２８日午前１１時ごろ、通勤途中の市職員が発見。けが人はいないということです。 「米蔵水門石