阪神の糸原健斗内野手（３３）と植田海内野手（３０）が２８日、出場選手登録が９年に達して海外ＦＡ権の取得条件を満たした。糸原はドラフト５位で阪神に入団し、プロ１０年目。今季は７試合に出場している。代打を中心にチームで欠かせない存在だ。植田はドラフト５位で阪神に入団し、プロ１２年目。今季は１０試合に出場している。足のスペシャリストとして、終盤での代走や守備固めで重宝されている。２人のコメントは