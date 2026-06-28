元SKE48のメンバーでタレントの石田安奈（30）が28日、自身のインスタグラムを更新し、第3子出産を公表した。【写真】元SKE48“セレブママ”の石田安奈、第3子男児との2ショット石田は「予定より早い出産となりましたが、先日、無事に第三子の男の子を出産しました」と、生まれたばかりの赤ちゃんとの2ショットを公開。「突然のことで私自身も驚きましたが、今は家族みんなで新しい命の誕生を喜びながら、ゆっくりと過ごして