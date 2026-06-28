「パドレス−ドジャース」（２７日、サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、八回の第５打席で中前打を放ち、２試合ぶりのマルチ安打をマークした。カウント１−１からの３球目だった。見逃せば外角低めのボール球だったが、チェンジアップに泳がさせること無くきっちりとスイング。打球は二遊間を痛烈に破った。投打同時出場した２４日のツインズ戦以来、２試合ぶりのマルチ安打で打率は・２