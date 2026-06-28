華道家の假屋崎省吾氏（６７）が２８日に自身のブログを更新。６日２０日に老衰のため９１歳で亡くなった歌手の美輪明宏（みわ・あきひろ、本名・丸山明宏）さんを追悼した。「美輪明宏さんの訃報、合掌」と題し、「おはようございます美輪明宏さんの訃報が届きました先日９１歳になられたばかりだったのにあまりにもショックでまさか美輪明宏さんがほんとにほんとによくしていただきました小学校からのファンでした