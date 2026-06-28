歌手で俳優の美輪明宏さんの訃報を受け、シャンソン歌手のクミコが２８日、スポーツ報知に追悼コメントを寄せた。クミコは美輪さんも活躍した東京・銀座のシャンソニエ（シャンソン喫茶）「銀巴里」出身で、「ヨイトマケの唄」をカバーするなど、シャンソン界の大先輩として美輪さんを敬愛してきたという。２７日に東京・新宿で行われた「みんな同じ人間だねフェス２０２６」に出演し、「ヨイトマケの唄」を歌ったばかりだった