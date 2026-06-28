鹿児島市で27日夜、、自転車に乗っていた女性が重体となっています。 鹿児島西警察署によりますと、きのう27日午後10時ごろ、鹿児島市中央町の県道の交差点で、自転車に乗って道路を横断していた女性が、左側から来たタクシーにはねられました。 この事故で、自転車に乗っていた鹿児島市新屋敷町・無職の中武麻衣さん(44)が病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。 タクシーを運転していた日置市の55歳の男