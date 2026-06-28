鹿児島市のと海上保安庁に通報がありました。男性1人が引き上げられましたが、その場で死亡が確認されました。 死亡したのは、鹿児島市東谷山2丁目の職業不詳・海江田隆一さん(85)です。 鹿児島南警察署によりますと、きょう28日午前4時30分ごろ、鹿児島市南栄の谷山漁港で、船に乗っていた人から「船だまりに人が浮いている」と海上保安庁に通報がありました。 海江田さんはおよそ30分後に引き上げられましたが、その場で死