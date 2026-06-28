『未来をひらく経営の選択危機を乗り越え会社と家族を守り抜くM&A戦略』三宅 卓 著日本経済新聞出版定価1760円（税込） M&Aは企業の成長に欠くことのできない経営手段――。生き残りに向け頑張る中堅・中小企業を応援する一冊。 『1秒で突破する覚悟「いま、この瞬間」を生き抜く言葉５５』元谷 拓 著あさ出版定価1760円（税込） 小さな挑戦、5分の本気、誰にも見えない