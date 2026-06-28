山形県内では依然、クマの目撃が相次いでいます。山形市内の公園では27日、園内でクマのような動物の目撃情報があり、当面の間、閉園となりました。27日午後3時50分ごろ、山形市上桜田にある公園「悠創の丘」の園内でクマのような動物１頭の目撃情報がありました。これを受け、県は27日から当面の間、「悠創の丘」を閉園としました。再開の時期は状況を踏まえて判断するということです。現場の公園は東北芸術工科大学の東側で、周