北日本晴れるが東日本・西日本は太平洋側で雨・雷雨となる所がきょうは北日本は晴れますが、東日本と西日本は湿った空気の影響で、太平洋側で雨や雷雨となる所があるでしょう。これまでの雨で地盤が緩んでいるおそれがありますので、土砂災害などに十分な注意が必要です。【写真を見る】きょう(28日) 北日本は晴れだが東日本・西日本は太平洋側で雨・雷雨となる所がある見込みこれまでの雨で地盤が緩んでいるおそれあり土