阪神の糸原健斗内野手（33）、植田海内野手（30）が28日、海外FA権を取得した。2人は広島戦の練習前に取材対応。糸原は「まずは色んな方に感謝。まだシーズン中なので、しっかり目の前の戦いに集中して」と語り、植田も「とにかく今はシーズンを戦うことに集中」と話すにとどめた。糸原は社会人・JX―ENEOSから16年ドラフト5位で入団し、今季プロ10年目。植田は近江高から14年ドラフト5位で入団し、今季プロ12年目。周囲のサ