今回は、主婦であることをバカにする夫を懲らしめるため、家を出たエピソードを紹介します。主婦を完全にナメ切った夫…「幼稚園児の双子が夏休みに入りましたが、1日3食作るのは大変だし、子どもたちの相手をするのもとにかく大変です。夫にも手伝ってもらおうと思い、『週末子どもを遊びに連れて行って』とお願いしたら、『休みの日ぐらい家でひとりでゆっくりしたい』と断られたんです。しかも夫は、近々一人旅を予定していると