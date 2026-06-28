【北中米W杯グループリーグ第3節】(アトランタ)コンゴ民主共和国 3-1(前半0-1)ウズベキスタン<得点者>[コ]ヨアン・ウィサ2(68分、90分+1)、フィストン マイェレ(78分)[ウ]エルドル・ショムロドフ(10分)<警告>[コ]ノア・サディキ(21分)、ナタナエル・ムブク(45分+5)、サミュエル ムトゥサミ(62分)[ウ]アブドゥコディル・フサノフ(43分)、シェルゾド ナスルラエフ(48分)観衆:68,239人└コンゴ民主共和国がW杯初勝利でGL