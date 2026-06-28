フィギュアスケートペアでミラノ・コルティナ五輪金メダリストで、４月に現役を引退した“りくりゅう”こと三浦璃来さん（２４）、木原龍一さん（３３）の最新オフショットが反響をよんだ。７月１日発売の雑誌「家庭画報」でのゆかた姿ショットが公開されていたが、三浦さんがそのオフショットを公開。「１日で５着の浴衣を着ての撮影でした！色や柄が変わるたびに雰囲気もガラッと変わるのでとっても楽しい時間でした」とつづ