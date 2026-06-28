函館マラソンは28日、北海道函館市の函館どつくスポーツガーデン発着で行われ、ハーフマラソンの女子は昨年12月の防府読売マラソンで優勝した西村美月（天満屋）が1時間10分51秒で制した。マラソン日本記録保持者の前田穂南（天満屋）が16秒遅れの2位に入り、3位は北川星瑠（ユニバーサル）だった。男子は湯浅仁（トヨタ自動車）が1時間2分5秒で優勝。7秒遅れの2位は細谷翔馬、3位は四釜峻佑（ともにロジスティード）だった。