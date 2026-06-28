FIFAワールドカップの決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する森保ジャパンが決戦の地・ヒューストンに到着しました。ベースキャンプ地であるアメリカ・ナッシュビルでの最後の調整に臨んだ日本。リラックスした雰囲気で約3週間過ごした拠点での練習を打ち上げました。上田綺世選手（27）：ブラジルは素晴らしい相手だと思うし、そういう相手に勝っていかないと優勝はできない。まずはいい準備して、結果を残して次につなげたい