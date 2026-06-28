阪神・糸原健斗内野手と植田海内野手が２８日、海外ＦＡ権を取得した。糸原は明大、社会人のＥＮＥＯＳを経て２０１６年ドラフト５位で阪神に入団。２４年に取得した国内ＦＡ権は行使せず。通算８９８試合に出場しており「まずはいろんな方に感謝したいなと思います。まだシーズン中なので、しっかり目の前の戦いに集中して、これからも一生懸命頑張っていきたいなと思います」とコメントした。植田は近江高から１４年ドラフ