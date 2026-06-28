きょうは東京・杉並区の区長選挙の投票が行われています。リベラル系の現職区長に対して、27年ぶりの自民党推薦の候補らが争う選挙戦となっています。任期満了にともなう杉並区長選挙は、きょう午前7時から投票が行われています。立候補者は届け出順に、▼現職区長で無所属の岸本聡子氏（51）、▼自民党推薦の前区議・大和田伸氏（45）、▼地域政党「再生の道」推薦の新人・増田義彦氏（68）、▼前区長で無所属の田中良氏（65）の4