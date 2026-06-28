淡路屋は、コンテナ弁当シリーズ第5弾「国鉄コンテナ弁当 東京のとんかつ編」を7月1日から発売する。国鉄時代の「C6000形コンテナ」をモチーフに、容器の金型を一新して国鉄コンテナの再現度を高めた。「戸口から戸口へ」の文言や「国鉄コンテナ」「形式6000」の文字をあしらった専用容器に、東京の食文化を代表するとんかつのほか、味付き飯とごぼうと人参のきんぴらを盛り付ける。これまでのコンテナ弁当シリーズと重ねて楽しめ