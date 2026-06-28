俳優の川崎麻世が27日に自身のアメブロを更新。7人組男性グループ・IMP.の横原悠毅が稽古場へ差し入れした品を紹介した。この日、川崎は「昨日の『ギンザマイトガイ』の稽古場に主演の横原悠毅くんからモスバーガーの差し入れがありました」と報告。横原について「ジャニーズ事務所からTOBEに所属した人気グループIMP.のメンバーです」と紹介し「世代はう〜んと違うが俺とルーツが一緒だから可愛い後輩だ ダンスも歌も芝居も抜群に