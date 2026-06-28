女優で声優の戸田恵子が27日に自身のアメブロを更新。イベントと舞台出演をこなした多忙な1日と、その後に起きた身体の異変について明かした。この日、戸田は「今朝は早起き！自宅を7時に出発！」と切り出し、封切りを迎えた映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』の舞台挨拶に登壇したことを報告。舞台挨拶には「土屋太鳳ちゃん、EXITのお二人に加えて、ヤマちゃんや津田健次郎さんも参戦でした」と、女優の土屋太鳳