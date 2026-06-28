バドミントン界のスター選手たちが27日、周南市に集結し、世界レベルのプレーを披露しました。ACT SAIKYOが開いた「バドミントンスペシャルマッチ」会場にはリオ金メダル「タカマツ」ペアの松友美佐紀選手など豪華なメンバーが登場。選手たちを一目見ようとおよそ1700人が詰めかけました。注目の対戦は、宮崎友花選手と奥原希望選手の対決。女子シングルスで世界ランク上位のふたり。緩急をつけた打ち合いで互い