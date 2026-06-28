千歳市で元交際相手の女性を殺害したとして逮捕されていたインドネシア国籍の男が、女性の交際相手に対する殺人未遂の疑いで再逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕・送検されたのはインドネシア国籍のマハムディ・アグン・ラクサナ・アジ容疑者です。容疑者は2026年6月4日夜、千歳市の路上でインドネシア国籍の男性を包丁で刺し殺害しようとした疑いがもたれています。男性は左前腕に重傷を負いました。警察によりますと、容疑者