27日夕方、石川県加賀市の海岸で男性が心配停止の状態で発見されました。警察は身元の特定を急いでいます。27日午後4時50分ごろ、加賀市塩屋町にある塩屋海岸の波打ち際で心肺停止の状態で倒れている成人男性を近くを通りかかった人が発見しました。男性は病院に運ばれましたがその後死亡が確認されました。風を受けて海を走る水上スポーツ「カイトボード」をしているときにアクシデントか警察によりますと、男性は、1人で大きな凧