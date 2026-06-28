週間予報（29日～7月5日）岡山・香川（提供：ウェザーニューズ） この先の瀬戸内地方は、29日（月）と30日（火）は晴れ間が広がり、洗濯日和となるでしょう。1日（水）は雨が降り、洗濯にはあいにくの空模様となりそうです。2日（木）以降は曇りの日が多く、3日（金）と4日（土）は雨の降る所がある見込みです。週末のお出かけには、折りたたみ傘があると安心です。 最高気温は、平年並みか平年より低