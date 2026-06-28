日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「囮」はなんて読む？「化」を四角で囲ったような字形の「囮」という漢字。囮は、相手の注意を引きつけるものを表します。きっと何度も聞いたことがある言葉ですよ！いったい「囮」は、なんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみ