プロスケーターでミラノ・コルティナ五輪ペア金メダリストで現役を引退した「りくりゅうペア」の三浦璃来さん（24）が28日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。三浦さんは「1日で5着の浴衣を着ての撮影でした！色や柄が変わるたびに雰囲気もガラッと変わるので、とっても楽しい時間でした」とつづり、ペアの木原龍一さんとの浴衣姿の撮影オフショットを複数枚投稿。「『家庭画報』8月号7