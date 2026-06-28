プロ野球・広島は28日、ターノック投手の登録を抹消しました。ターノック投手は前日の阪神戦で2番手として登板、5回からマウンドに上がると4番から始まる打線を3者連続三振にとり、1イニング無失点としました。ターノック投手はここまで9試合に登板し8先発、0勝4敗で防御率4.01としています。