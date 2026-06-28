アメリカのAI新興企業アンソロピックは、政府の命令を受けて提供を停止していた最先端AIモデル「クロード・ミュトス5」について、一部のアメリカ企業などに限り提供を再開すると発表しました。アンソロピックは今月12日、AIモデル「クロード・ミュトス5」と同等の性能を持つ「クロード・フェイブル5」について、国内外を問わず、外国籍の利用者によるアクセスを止めるよう政府から求められたとして、すべての顧客の利用を停止して