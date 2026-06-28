28日午前5時21分ごろ、青森県と岩手県で震度5弱を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震度5弱を観測したのは、青森・八戸市と岩手・普代村で、北海道と東北地方の広い範囲で震度3以上を観測しました。この地震による津波の心配はなく、これまでにけが人などの情報は入っていません。当時、八戸港の館鼻岸壁では、国内最大規模の朝市が開かれていて、出店していた人たちからは「すぐに目覚めて、怖い気持ちでいっぱいで