愛知県知立市で27日、酒を飲んで車を運転して事故を起こし、小学生の男の子らにケガをさせたとして、47歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、千葉県の会社員・渡邉貴幸容疑者(47)です。渡邉容疑者は知立市山町の信号交差点で27日正午過ぎ、酒を飲んで軽自動車を運転して乗用車に衝突し、運転していた母親(42)と小学6年生の男の子(12)にケガをさせた疑いが持たれています。2人は腰を打つなどし、軽傷