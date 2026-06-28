年齢や障害に関わらず、誰もが楽しめることをテーマにした企画展が、愛知県一宮市で開かれています。企画展『ユニバーサル・ミュージアム』では、見て楽しむだけでなく、触って楽しめる作品およそ50点が並んでいます。弥生時代から古墳時代に一宮市周辺で出土したという土器も、実際に持ち上げて重さや質感を確かめることができます。ほかにも、天井からおよそ1700枚の布が吊り下げられた作品「境界」は