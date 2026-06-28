毎週月曜〜金曜 あさ8時15分から、韓流プレミア「恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜」（主演：ナムグン・ミン、アン・ウンジン 全32話）を放送中！ 「テレ東プラス」では、6月29日（月）〜7月3日（金）放送、第11話〜第15話のあらすじを紹介する。【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」 【6月29日（月）放送 第11話】清の都である瀋陽へ人質として送られる昭顕世子に同行することになったジャンヒョン