「旧奈良監獄」を改修した高級ホテルが6月25日にオープンしました。 1908年に建てられた国の重要文化財「旧奈良監獄」を活用した高級ホテル「星のや奈良監獄」。当時の赤レンガをそのまま生かした建物の中に入ってみると… （MBS山中真解説委員）「このホテルの自慢と言えば中央看守所だった場所ですね。ここに立つと5つの収容棟すべて一望することができるんです。それぞれ長さが約100m、圧巻ですね」 気になるお部屋は