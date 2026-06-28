サムライブルーの勢いが日本経済の起爆剤に！ サッカーワールドカップグループステージ第2戦、チュニジア相手に4ゴールをあげ快勝し、決勝トーナメント進出へ大きく前進した日本代表。その勢いはピッチを飛び出し、日本経済にまで広がっています。 専門家によると日本が決勝トーナメントに進出した場合、国内での経済効果は290億円以上に（第一ライフ資産運用経済研究所永濱