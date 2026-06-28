午後の近畿地方は雲の多い空が続くでしょう。にわか雨の所もありそうです。 これまでの雨で地盤の緩んでいる所があるため、土砂災害に注意が必要です。 月曜日と火曜日は晴れ間が出て昼間は暑くなるでしょう。水曜日以降は、曇りや雨の日が続きそうです。 この先の気温は、平年並みか低い日が多い見込みです。