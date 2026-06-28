和歌山県の世界遺産・熊野那智大社では、日本三大火祭りのひとつ「那智の扇祭り」に使われる大松明づくりが進められています。 巧みにノコギリを引き、均一に長さが揃えられます。那智勝浦町の世界遺産・熊野那智大社では白装束に身を包んだ宮大工が「那智の扇祭り」で使用する大松明づくりに追われています。 「那智の扇祭り」は日本三大火祭りのひとつに数えられ、毎年７月１４日に行われます。 大松明はヒノキで作られ、大き