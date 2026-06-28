ヒット曲「ヨイトマケの唄」などで知られる、歌手で俳優の美輪明宏さんが今月20日に老衰のため、亡くなっていたことがわかりました。91歳でした。公式ホームページによりますと、美輪さんはおよそ3か月前に体調を崩し、自宅で静養していたということで、「最後は『ありがとう』と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました」としています。