歌手や俳優として長年活躍した美輪明宏さんが20日、老衰のため亡くなりました。91歳でした。【映像】生前の美輪明宏さん（動画あり）美輪さんは1957年にシャンソン曲の『メケ・メケ』を日本語でカバーしたレコードが人気を集め、1965年には自作の『ヨイトマケの唄』がヒットしました。また「神武以来の美少年」と言われ、独特のファッションも話題になりました。俳優としても舞台や映画で活躍し、代表作の『黒蜥蜴』は国内