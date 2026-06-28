サッカーワールドカップの日本代表が、日本時間の28日午前、決勝トーナメント1回戦のブラジル戦が行われるアメリカ・ヒューストンに到着しました。日本代表の選手らは日本時間の28日午前、ヒューストンにある宿泊先に到着しました。リラックスした表情でサポーターに笑顔で手を振るなど、決戦を前に落ち着いた様子もみられました。グループステージのオランダ戦で負傷した久保建英選手も、3試合ぶりにチームに帯同し、姿を見せまし