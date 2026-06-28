記録的な大雨で被害を受けた福岡県柳川市で、28日からボランティアによる復旧作業が行われています。今月24日からの大雨で被害を受けた柳川市大浜町では、28日午前からNPO法人「日本九援隊」のボランティアが、床上浸水した住宅の清掃や、家具・家電の運び出しなどにあたっています。「日本九援隊」によりますと、大浜町では、今回の大雨で家屋の床上・床下浸水の被害が12件発生しました。■床上浸水した住宅の住民「ボランティア