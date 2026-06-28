◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２８日・マツダスタジアム）広島のフレディ・ターノック投手が２８日、出場選手登録を抹消された。この日、右股関節痛を訴え、病院を受診予定。前日２７日の阪神戦（マツダ）で負傷したと見られる。開幕ローテの一角。８度の先発で未勝利に終わり、１９日・ヤクルト戦（神宮）後にリリーフに配置転換が決まった。前日は１点ビハインドの５回に２番手で登場。先頭・佐藤輝を１５６キロで空振